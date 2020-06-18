Сотрудники детского сада в Карелии заболели коронавирусом

Детский сад в Олонце закрыли, так как у двоих сотрудников выявлен COVID-19, сообщается в паблике администрации Олонецкого района.

Дежурные группы детского сада "Радуга" на улице Володарского в Олонце с 19 июня до 26 июня приостанавливают работу.

"Двое сотрудников детского учреждения госпитализированы с коронавирусной инфекцией и находятся на лечении в Питкяранте, - сообщается в паблике района. - Специалисты не работали в дежурных группах".

Администрация Олонецкого района просит с пониманием отнести к ситуации. Все эпидемиологические мероприятия проводятся.