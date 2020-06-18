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Сотрудники детского сада в Карелии заболели коронавирусом

Новости. Общество
07:47, 19 Июня 2020
фото: паблик администрации Олонецкого района
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Детский сад в Олонце закрыли, так как у двоих сотрудников выявлен COVID-19, сообщается в паблике администрации Олонецкого района.

Дежурные группы детского сада "Радуга" на улице Володарского в Олонце с 19 июня до 26 июня приостанавливают работу.

"Двое сотрудников детского учреждения госпитализированы с коронавирусной инфекцией и находятся на лечении в Питкяранте, - сообщается в паблике района. - Специалисты не работали в дежурных группах".

Администрация Олонецкого района просит с пониманием отнести к ситуации. Все эпидемиологические мероприятия проводятся.

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Комментарии

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drug
2020-06-19 09:26:04
Я нечего не буду писать про вирус, есть он или нет.
Но где логика ?
Попытался попасть в одно госучреждение на Дзержинского - не пустили, запрет на посещение. И такие ситуации во многих учреждениях и организациях города.
Но детские сады открыли. Вот первая ласточка.
бюджет
2020-06-19 10:14:42
drug, логика в легимитизации, хоть какой-то, обнуления, не более. 100% факт: люди поступают в больнице, конечно сдают тест, лечатся, допустим от ревматизма, выписываются через 2 недели, а через 3 недели приходит положительный ответ на тест. Вот это логика!
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