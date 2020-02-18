Сотрудница Центра помощи детям в Карелии украла у сироты более 1 млн рублей

Женщина потратила деньги на погашение кредитов и покупку квартиры, сообщили в прокуратуре Карелии.

Бывшая заведующая отделением Центра помощи детям в Сегеже обвиняется в краже денег у 18-летнего сироты.

По версии следствия, обвиняемая в период с августа по октябрь 2019 года похитила с банковских счетов подопечного более 1 млн рублей.

780 тысяч рублей она израсходовала на погашение кредитов и покупку однокомнатной квартиры.

После возбуждения уголовного дела обвиняемая полностью возместила ущерб.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, численность детей-сирот, устроенных в семьи, в Карелии выросла на 3%.