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Сотрудница Центра помощи детям в Карелии украла у сироты более 1 млн рублей

Новости. Криминал
09:23, 19 Февраля 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
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Женщина потратила деньги на погашение кредитов и покупку квартиры, сообщили в прокуратуре Карелии.

Бывшая заведующая отделением Центра помощи детям в Сегеже обвиняется в краже денег у 18-летнего сироты.

По версии следствия, обвиняемая в период с августа по октябрь 2019 года похитила с банковских счетов подопечного более 1 млн рублей.

780 тысяч рублей она израсходовала на погашение кредитов и покупку однокомнатной квартиры.

После возбуждения уголовного дела обвиняемая полностью возместила ущерб.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, численность детей-сирот, устроенных в семьи, в Карелии выросла на 3%.

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