Сотрудница Центра помощи детям в Карелии украла у сироты более 1 млн рублей

Женщина потратила деньги на погашение кредитов и покупку квартиры, сообщили в прокуратуре Карелии.
Бывшая заведующая отделением Центра помощи детям в Сегеже обвиняется в краже денег у 18-летнего сироты.
По версии следствия, обвиняемая в период с августа по октябрь 2019 года похитила с банковских счетов подопечного более 1 млн рублей.
780 тысяч рублей она израсходовала на погашение кредитов и покупку однокомнатной квартиры.
После возбуждения уголовного дела обвиняемая полностью возместила ущерб.
Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.
Напомним, численность детей-сирот, устроенных в семьи, в Карелии выросла на 3%.
Комментарии