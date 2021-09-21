Сотрудница УФСИН Карелии настреляла на "серебро"

В соревнованиях "Динамо" по служебному биатлону сотрудница УФСИН заняла 2 место в личном зачете, сообщили в ведомстве.

На днях на полигоне МВД Карелии был проведен «Динамо» по летнему служебному биатлону среди силовых структур. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов в составе шести команд органов безопасности и правопорядка, в том числе команда сотрудников УФСИН Карелии.

Соревнования, включающие в себя легкоатлетический кросс на три километра со стрельбой из пистолета Макарова на двух огневых рубежах, прошли на высоком состязательном уровне.

В личном зачете среди женщин сотрудница УФСИН Карелии майор внутренней службы Ирина Мещерякова заняла 2 место, уступив представительнице Пограничного управления ФСБ Карелии. Третье место заняла представительница Управления Росгвардии по Республике Карелия.

По итогам соревнований лучшей признана команда Пограничного управления ФСБ Карелии, второе место у команды УФСБ России по Республике Карелия, третье место у спортсменов Управления Росгвардии по Республике Карелия.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и призы.