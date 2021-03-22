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Социальную доплату к пенсии будут назначать в беззаявительном порядке с 2022 года

Новости. Общество
22:00, 23 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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По словам замминистра труда России Андрея Пудова, больше не потребуется предоставлять заявления и другие документы для получения доплаты.

Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда, информирует ТАСС.

Там отметили, что доплату будут устанавливать со дня назначения пенсии. Минтруд подготовил соответствующий проект приказа, утверждающий порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов. 

По словам замминистра труда и социальной защиты России Андрея Пудова, больше не потребуется предоставление заявления и других документов для соцдоплаты к пенсии. 

Чтобы установить федеральную социальную доплату уполномоченный орган исполнительной власти региона будет должен направлять в территориальный орган ПФР данные о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат тем, кому установили федеральную социальную доплату к пенсии, не позднее пяти рабочих дней со дня, когда произошли соответствующие изменения.

Отмечается, что всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма материального обеспечения не достигла размера прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, устанавливают социальную доплату к пенсии до величины ПМП, которая установлена в регионе проживания пенсионера.

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