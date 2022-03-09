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Социальные пенсии проиндексируют в России с 1 апреля

Новости. Общество
20:20, 19 Марта 2022
фото: © Гречанюк Виталий / ИА PrimaMedia

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Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля, это затронет порядка 4 млн россиян, сообщили в Минтруде.

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля, это затронет порядка 4 млн россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

"Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

"Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год", - уточнили в Минтруде. В министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%, что определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год.

"С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%", - добавили в пресс-службе.

Получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии. Ранее в соответствии с поручением президента председатель правительства РФ поручил Минтруду и Минфину проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.

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