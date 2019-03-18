Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 2%

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий.

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на два процента. Как отмечали в Минтруде, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов человек. Средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Пенсионный фонд должен проинформировать территориальные органы о размере утвержденного коэффициента.

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.