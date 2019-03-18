Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 2%

Новости по теме
Загрузка...
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий.
С 1 апреля социальные пенсии вырастут на два процента. Как отмечали в Минтруде, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов человек. Средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Пенсионный фонд должен проинформировать территориальные органы о размере утвержденного коэффициента.
В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.03.2019, 15:33
18.03.2019, 12:32
16.03.2019, 12:08
11.03.2019, 22:00
Аналитика
Сегодня 14:08
Тема недели
Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.
Сегодня 13:40
13.03.2019 11:53
13.03.2019 10:08
11.03.2019 15:47
Чтиво
Сегодня 12:32
Без политики
История о том, как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.
13.03.2019 09:18
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
Медиа
Сегодня 16:38
Опрос
За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?
Комментарии