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Новости. Общество
21:05, 18 Марта 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 2%

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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий.

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на два процента. Как отмечали в Минтруде, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов человек. Средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Пенсионный фонд должен проинформировать территориальные органы о размере утвержденного коэффициента.

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

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