Социальные пенсии в России проиндексируют в апреле

В Пенсионном фонде РФ на эти цели заложено почти 13 миллиардов рублей.

Правительство России утвердило постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Их планируется проиндексировать на 3,4%.

Как сообщили в российском кабмине, в бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек.

Напомним, социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.