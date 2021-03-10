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Социальные пенсии вырастут с 1 апреля: объявлена сумма

Новости. Общество
16:02, 11 Марта 2021
фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%, их средний размер составит 10183 рубля.

 Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.

"Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и размещен на общественное обсуждение. В соответствии с действующим законодательством, индексация производится с учетов темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%", - рассказали в министерстве.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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