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Новости. Общество
09:29, 15 Марта 2019
фото: depositphotos

Социальный контракт на приобретение молочных коров для многодетных семей начал действовать в Карелии

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В Карелии продолжается совершенствование оказания социальной помощи многодетным семьям на селе на основании социального контракта.

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в 2018 году перечень направлений использования средств социального контракта расширился. Теперь у малообеспеченных многодетных семей появилась возможность приобрести в рамках социального контракта корову айрширской породы, являющейся одной из лучших в молочном направлении, в целях производства молочной продукции при ведении личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства. Соответствующие изменения были внесены осенью 2018 года в ведомственную целевую программу "Адресная социальная помощь".

В рамках социального контракта предусмотрено предоставление помощи в размере до 200 тысяч рублей на приобретение в сельскохозяйственном предприятии коровы айрширской породы, кормов, а также постройку или ремонт дворовых хозяйственных помещений для содержания скота, доставку и страхование животного.

Корова – это серьёзное подспорье для бюджета сельской многодетной семьи, благодаря которой в доме всегда будут свои молоко и другие молочные продукты, а излишки можно реализовать и вырученные средства направить на первоочередные нужды.

Социальный контракт на приобретение крупного рогатого скота заключается на 2 года, а это значит, что на протяжении этого периода выполнение обязательств, предусмотренных социальным контрактом, в том числе и целевое расходование выделенных средств, находятся на контроле у центра социальной работы.

В 2018 году социальный контракт на приобретение крупного рогатого скота был заключен с 5 многодетными семьями. Первыми стали многодетные семьи из деревень Тукса и Рыпушкалица Олонецкого района, затем к ним присоединились семьи из Пудожского и Прионежского районов. По подсчётам республиканского Министерства социальной защиты, этой формой социальной помощи могут воспользоваться до 90 семей, поэтому работа в этом направлении будет продолжена и в 2019 году.

Для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам следует обращаться в центры социальной работы по месту жительства. Подробная информация об условиях и порядке предоставления этого вида помощи, а также местоположении центров размещена на официальном интернет-портале Минсоцзащиты Карелии.

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