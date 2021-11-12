Социальный проект Segezha Group «Я шагаю по Сегеже» — лауреат Премии Investment Leaders 2021

20 ноября Segezha Group стала лауреатом всероссийской премии Investment Leaders – 2021 в номинации «Социальный проект года».

Благотворительный проект Segezha Group «Я шагаю по Сегеже» получил награду в категории «Инвестиции в регионы».

В экспертный совет Премии Investment Leaders входят авторитетные общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса. Он ежегодно выявляет лучших участников инвестиционного рынка. В 2021 году премии вручались в рамках форума, объединившего более 100 ответственных инвесторов, банкиров и предпринимателей.

С каждым годом Segezha Group увеличивает инвестиции в социальную инфраструктуру города Сегежа. На 2021 год совет директоров компании утвердил на благотворительный проект «Я шагаю по Сегеже» 167 млн руб. Основная цель — повысить качество жизни населения в городе, где расположен ключевой актив холдинга — Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат.

Благотворительной программой предусмотрено благоустройство городской инфраструктуры, разработка новой архитектурной концепции города, обновление парка культуры и отдыха, капитальный ремонт дорог, строительство многофункциональных детских игровых комплексов и спортивных площадок с уличными тренажерами. В городе обновят объекты исторического, культурного и природоохранного значения. В частности, компания уже помогла с утеплением и облицовкой фасада Троицкого храма, поддержала создание коллекции генотипов карельской березы, обустроила зону отдыха на берегу оз.Линдозеро.

В рамках благоустройства школы искусств на фасаде здания появилось граффити с изображением выдающегося советского поэта и сценариста, автора фильма и песни «Я шагаю по Москве» - Геннадия Шпаликова. Поскольку он родился в Сегеже, в его честь и была названа благотворительная программа Segezha Group — «Я шагаю по Сегеже». В этом году также был проведён грантовый конкурс «Добрые леса Segezha Group» — его победители уже активно реализуют свои проекты в городе.

С целью подготовки кадров для целлюлозно-бумажной промышленности и социальной сферы Сегежи подписано трёхстороннее соглашение холдинга с Министерством образования и спорта Республики Карелия и ГАПОУ РК «Северный колледж».

«Благотворительная программа «Я шагаю по Сегеже» — это не разовая акция, а целый пакет инфраструктурных и социальных мероприятий. По сути, это — «марафон» добрых дел компании для преобразования социальной среды Сегежи. В ходе реализации своей ESG-стратегии, Segezha Group намерена кардинально изменить облик города и улучшить качество жизни горожан. Общими с органами власти усилиями мы сможем превратить Сегежу в привлекательный для работы и жизни город. Одновременно с масштабной инвестиционной и благотворительной программой холдинга реализуется экологическая программа Сегежского ЦБК — она решит проблему окружающей среды в городе», — отмечает Кермен Манджиева, директор по связям с общественностью Segezha Group.

Проект «Я шагаю по Сегеже» реализуется с учетом результатов исследования о качестве жизни в городе, которое компания провела совместно с Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ).

Справочно: Премия Investment Leaders Award — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным участникам рынка инвестиций. Её основными задачами являются — содействие росту инвестиционной привлекательности и поощрение лидеров инвестиций, формирование позитивного имиджа инвестора.

В 2021 году ее получили более 50 компаний, среди них: финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций», УК «Альфа-Капитал», Сбер Управление Активами, Банк «Открытие», Открытие Private Banking, Банк ВТБ, ПАО Санкт-Петербург, ITI Capital, ПАО УК «Голдман Групп», ПАО «Ростелеком», «СК «Ренессанс Жизнь», госкорпорация «Росатом».