Социальный рейс из Петрозаводска в Сенную Губу и на Кижи отменили из-за непогоды

Комета из Петрозаводска на остров Кижи в среду не пойдет.

В среду, 31 августа, отменили социальный рейс по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Сенная Губа — Петрозаводск». Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на маршруте, угрожающими безопасной перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом, рейс с отправлением из Петрозаводска в 16 часов 30 минут отменяется», — говорится в сообщении.

Следующий рейс по расписанию состоится в пятницу, 2 сентября, при благоприятных погодных условиях.

Ранее в Минтрансе Карелии предупредили об изменении расписания социального рейса на Кижи.