В Минтрансе Карелии предупредили об изменении расписания социального рейса на Кижи

Кометы из Петрозаводска на Кижи и Сенную Губу будут ходить по новому расписанию.

Как проинформировал Минтранс Республики Карелия, время отправления социального рейса по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Сенная Губа — Петрозаводск» переносится на 16.30. Причина — значительной сокращение светлого времени суток.

Расписание судов по маршруту будет следующим:

— отправление из г. Петрозаводска — в 16.30;

— прибытие в село Сенная Губа — 17.45, отправление — 18.00;

— прибытие на остров Кижи — 18.10, отправление — 18.30;

— прибытие в село Сенная Губа — 18.40, отправление — 18.50;

— прибытие в Петрозаводск — 20.10

В минтрансе напомнили, что рейсы выполняются по средам, пятницам и воскресеньям. Офис продаж располагается по адресу: Петрозаводск, улица Пушкинская, 13. Телефон для связи, а также брони билетов: 33-10-50. Касса работает ежедневно с 12.00 до 17.00.