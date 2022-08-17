В Минтрансе Карелии предупредили об изменении расписания социального рейса на Кижи

Кометы из Петрозаводска на Кижи и Сенную Губу будут ходить по новому расписанию.
Как проинформировал Минтранс Республики Карелия, время отправления социального рейса по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Сенная Губа — Петрозаводск» переносится на 16.30. Причина — значительной сокращение светлого времени суток.
Расписание судов по маршруту будет следующим:
— отправление из г. Петрозаводска — в 16.30;
— прибытие в село Сенная Губа — 17.45, отправление — 18.00;
— прибытие на остров Кижи — 18.10, отправление — 18.30;
— прибытие в село Сенная Губа — 18.40, отправление — 18.50;
— прибытие в Петрозаводск — 20.10
В минтрансе напомнили, что рейсы выполняются по средам, пятницам и воскресеньям. Офис продаж располагается по адресу: Петрозаводск, улица Пушкинская, 13. Телефон для связи, а также брони билетов: 33-10-50. Касса работает ежедневно с 12.00 до 17.00.
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