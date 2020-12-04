Социологи выяснили, как долго планируют жить россияне

Россияне считают, что старость начинается с 62 лет, при этом в среднем при своем нынешнем образе жизни они ожидают прожить до 78 лет.

Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РИА Новости.

"В разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость. В наши дни россияне считают, что старость начинается с 62 лет", - отмечается в результатах исследования.

Отмечается, что в среднем при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет.

"Минимальное названное значение (до какого возраста планируете прожить) — 30 лет (среди женщин — 37 лет, среди мужчин — 30 лет), а максимальное — 150", - говорится в сообщении.

При этом участники опроса отметили, что в идеальных условиях могли бы дожить до 85 лет, ответ с минимальным возрастом был 50 лет, с максимальным – 200 лет.

Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться пожилым россиянам, респонденты назвали бедность, низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья, болезни (44%), а также ощущение ненужности, невостребованности (19%) и одиночество (17%).

Точки зрения о том, что пожилые люди в России вызывают у окружающих уважение, придерживаются 54% участников опроса. При этом 43% опрошенных считают, что к пожилым относятся без уважения, чаще это жители городов-миллионников (48%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 26 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.