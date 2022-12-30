Соцсети: маленькая девочка в Петрозаводске съехала на ватрушке в реку

Течение реки Лососинка на месте происшествия быстрое, ватрушку подхватило и понесло, написали очевидцы в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Как сообщили пользователи паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», днем 3 января, около 15.30, на набережной Ла-Рошель, напротив гимназии имени Ломоносова, девочка примерно пяти лет каталась на ватрушке с горки. Ребенок угодил в Лососинку.



«Река в этом месте ещё не замерзла. Течение быстрое, ватрушку подхватило и понесло. За ней в воду кинулась мама. Прохожих в это время практически не было. Только один мужчина. Он и бросился спасать ребенка и женщину», - сообщили очевидцы.



Мужчина вытащил на берег девочку, а потом вернулся за матерью.



Скорую помощь женщина ждать не стала, сообщила, что они живут не далеко.



«А дети продолжают кататься с этой горы», - говорится в сообщении паблика.



Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что дети в одном из районов Петрозаводска выезжают на ватрушках прямо под колеса автомобилей.