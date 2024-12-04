Соцсети: на дорогах образовались огромные пробки сразу по трем направлениям в густонаселенном районе Петрозаводска

Сегодня, 7 декабря, вечером на Перевалке образовались серьезные пробки.
Так, огромное скопление автомобилей образовалось в сторону ТРЦ "Лотос Плаза" на Древлянке — на улице Чапаева и Лесном проспекте, а также на верхнем Чапаевском кольце.
Кроме того, пробка образовалась и на Лесном проспекте со стороны Кукковки, начиная от Карельского проспекта, сообщили в городском паблике .
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