Соцсети: на дорогах образовались огромные пробки сразу по трем направлениям в густонаселенном районе Петрозаводска

Сегодня, 7 декабря, вечером на Перевалке образовались серьезные пробки.

Так, огромное скопление автомобилей образовалось в сторону ТРЦ "Лотос Плаза" на Древлянке — на улице Чапаева и Лесном проспекте, а также на верхнем Чапаевском кольце.

Кроме того, пробка образовалась и на Лесном проспекте со стороны Кукковки, начиная от Карельского проспекта, сообщили в городском паблике Перевалка NEWS | Петрозаводск.