Соцсети: водитель, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

В ГИБДД Карелии сообщили, что водителю перевернувшейся Lada Granta был 71 год.

Комментаторы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" под новостью о смертельной аварии, которая произошла 10 октября в 17.00 на Лесном проспекте, сообщают, что водитель автомобиля Lada Granta, который столкнулся с Mitsubishi Carisma, перелетел через разделительную полосу и задел еще Lexus и Kia Rio, был таксистом.

"Водитель Granta вез заказ от плазы на Сегежскую 13", - сообщили комментаторы паблика и в доказательство опубликовали фото найденного на месте ДТП телефона с номером заказа.

Ранее в ГИБДД Карелии сообщили, что за рулем автомобиля Lada Granta находился 71-летний житель Петрозаводска.

Погибшими пассажирами Lada Granta оказались: 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель Ладвы-Ветка.

За рулем Lexus была 49-летняя петрозаводчанка, госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, в страшной аварии пострадал ребенок: 4-летний мальчик - пассажир Kia Rio, он получил ушибы в ДТП. По факту ДТП проводится проверка.