Совершивший опасный маневр житель Петрозаводска рискует лишиться прав

На трассе в Кондопожском районе автоинспекторы остановили нарушителя, совершившего опасный обгон, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 8 августа, опасный обгон совершил водитель легкового автомобиля на 460 км федеральной автодороги «Кола».

В отношении нарушителя, 42-летнего петрозаводчанина, инспекторы ДПС Конждопожского района составили административный протокол.

ГИБДД Карелии призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не подвергая опасности свою и чужие жизни.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает виновника смертельной аварии в Сегежском районе Карелии.