Совершивший жестокое убийство житель Карелии отправился в колонию

В Кондопоге местный житель, зарезавший своего знакомого, отправился в колонию, сообщили на сайте местного суда.

Кондопожский городской суд признал местного жителя виновным в особо тяжком преступлении.

Как было установлено в ходе следствия, в апреле 2021 года обвиняемый в пьяном состоянии во время ссоры зарезал своего знакомого. Кондопожанин трижды ударил ножом своего оппонента в грудь, задев сердце.

Суд, приняв во внимание обстоятельства совершения убийства и личность подсудимого, назначил ему на4азание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.