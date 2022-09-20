Совет Федерации поддержал инициативу из Карелии об упрощении процедуры определения категории земель

Профильный комитет Совфеда одобрил инициативу карельского парламента, позволяющую относить земельный участок к определенной категории земель без согласия собственника, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы приняли решение поддержать изменения в федеральный закон, касающийся перевода земель или земельных участков из одной категории в другую. Если сейчас это можно сделать только с согласия собственника земли, то после принятия изменений согласия правообладателя земельного участка уже не понадобится. Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Как отметил парламентарий, один из основных принципов земельного законодательства - это платность земли. Чтобы пользоваться земельным участком, за него нужно заплатить, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ. Для этого необходимо произвести кадастровую оценку, а это можно сделать, установив категорию земель для оцениваемого участка. Отсутствие в ЕГРН информации о категории земель, к которой отнесен земельный участок, не позволяет определить его кадастровую стоимость и плату за его использование. Участки, которые не отнесены к определенной категории земель, не могут быть предоставлены. Но для Карелии и многих других регионов актуальна проблема, когда граждане получали землю в результате покупки или выделения участка в муниципальных образованиях до 21 июля 1997 года – времени вступления в силу федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

"До 21 июня 1997 года не было ЕГРН, не было обязательного установления категории земель, и в этом случае не было определения кадастровой стоимости земли. Сейчас это можно сделать только с согласия собственника земельного участка. Законопроектом, подготовленным парламентом Карелии, предлагается установить, что отнесение земельного участка к определенной категории земель может осуществляться без согласия правообладателя. Это ускорит определение категории земель, что необходимо для установления кадастровой стоимости земельных участков и их постановки на налоговый учет", - считает Игорь Зубарев.

В профильном комитете Совета Федерации согласились с коллегами из Законодательного собрания Карелии о том, принятие данных изменений позволит более эффективно распоряжаться земельными участками и будет способствовать увеличению поступлений доходов в бюджет от использования земли.