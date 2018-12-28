Совет Калевальского РайПО поздравляет всех с Новым годом и Рождеством!

Совет Калевальского РайПО от всей души поздравляет своих замечательных работников, пайщиков, всех тружеников потребительской кооперации республики, а также уважаемых покупателей и жителей Карелии с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым!

Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, отличного настроения и уверенности в завтрашнем дне!

Особые поздравления и пожелания, конечно же, работникам Калевальского РайПО, которое, несмотря на переживаемые страной экономические трудности, не останавливается на достигнутом и старается развиваться дальше.

Пусть новый 2019 год принесет всем нам только самое хорошее и радостное!

Андрей Хомич,

председатель совета Калевальского РайПО