Совет Калевальского РайПО поздравляет всех с Новым годом и Рождеством!

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Совет Калевальского РайПО от всей души поздравляет своих замечательных работников, пайщиков, всех тружеников потребительской кооперации республики, а также уважаемых покупателей и жителей Карелии с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым!
Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, отличного настроения и уверенности в завтрашнем дне!
Особые поздравления и пожелания, конечно же, работникам Калевальского РайПО, которое, несмотря на переживаемые страной экономические трудности, не останавливается на достигнутом и старается развиваться дальше.
Пусть новый 2019 год принесет всем нам только самое хорошее и радостное!
Андрей Хомич,
председатель совета Калевальского РайПО
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