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Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

Новости. Общество
22:00, 20 Мая 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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Совет Федерации 20 мая одобрил закон о дистанционном голосовании по почте или через портал госуслуг.

Изменения в федеральный закон предусматривают дистанционное электронное голосование при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта России, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией, пишут "Известия".

Также предусматривается возможность голосования избирателей и участников референдума по почте.

Кроме этого, закон расширяет перечень причин, по которым россияне могут проголосовать на дому. Помимо заболевания или инвалидности, теперь такой формой голосования могут воспользоваться граждане, которые вынуждены ухаживать за лицами, нуждающимися в этом, и не имеют возможности прийти на участок.

В то же время закон не распространяется на голосование по поправкам в Конституцию, предложенным президентом страны Владимиром Путиным.

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