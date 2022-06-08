Совфед поддержал инициативу Карелии о предоставлении бесплатной земли ветеранам боевых действий

В Совете Федерации рассмотрели инициативу Законодательного собрания Карелии о введении новой меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий, включая участников спецоперации на Украине, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сегодня, 21 июня, одобрил законопроект, подготовленный депутатами карельского парламента. Он касается введения изменений в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «О ветеранах». Цель инициативы — оказание гражданам, которые являются ветеранами или инвалидами боевых действий, такой меры социальной поддержки как получение земельных участков под И. С. Причем право на бесплатную землю должны иметь и участники спецоперации на Украине.

Как отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев, предлагаемые изменения позволят всем ветеранам боевых действий улучшить свои жилищные условия.

«Законопроектом предполагается предоставлять ветеранам боевых действий безвозмездно участки в целях индивидуального жилищного строительства с последующим приобретением этой земли в собственность бесплатно. Это действенная помощь людям, которые честно выполнили свой воинский долг. И члены профильного комитета поддержали этот законопроект», — считает Игорь Зубарев.