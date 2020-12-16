Совфед продлил отсрочку по долгам для бизнеса и пенсионеров

Совет Федерации сегодня одобрил закон, согласно которому продлевается отсрочка по выплате долгов для бизнесменов и пенсионеров, пострадавших от пандемии коронавируса.

Предпринимателям, работающим в пострадавших от последствий пандемии отраслях, продлена рассрочка уплаты долгов по кредитам, налогам, сборам и страховым взносам до 1 мая 2021 года. Продлен до 1 июля следующего года и запрет для приставов осматривать, арестовывать и изымать имущество должников, за исключением транспортных средств. В период действия рассрочки должников не смогут побеспокоить коллекторы.

"Закон, по которому предприниматели из пострадавших от пандемии отраслей получили право на рассрочку по взысканию задолженности, вступил в силу в июле. Подав заявление судебному приставу-исполнителю и указав в нем график погашения задолженности, бизнесмен, сумма долга которого не превышает 15 млн рублей, мог выплачивать долг ежемесячно в равных долях. И это действительно неплохое подспорье для предпринимателя, попавшего в трудную финансовую ситуацию", - считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Также пенсионеры сегодня могут получить отсрочку по займам в пределах 1 млн рублей. Ее оформляют без обращения в суд. При этом у пенсионера не должно быть других доходов, кроме пенсии, и в собственности у него не должно быть другой недвижимости, кроме той, в которой он живет. Срок послабления составит не более двух лет, погасить задолженность требуется до 1 июля 2022 года.

"Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса объективно требует продления мер по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, сохраняющих финансовую нестабильность. Мы должны помочь тем, кто сегодня реально пострадал из-за пандемии", - уверен парламентарий.