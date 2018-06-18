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Новости. Общество
18:18, 18 Июня 2018

Современная похоронная служба

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Процедура захоронения близкого человека является весьма кропотливым и трудоемким процессом из-за эмоционального груза на членов семьи.

Для того, чтобы не терять свое время на поиски соответствующей похоронной организации и потратить его на последние минуты прощания с усопшим, требуется обращение к специалистам, которые оказывают соответствующий вид ритуальных услуг и всяческую поддержку, а также располагают знаниями, позволяющими провести процедуру захоронения тела согласно существующим церковным канонам и общепринятым нормам.

Именно такой организацией является портал Ritual.su, работающий следующим образом:

- обращение клиента к менеджерам компании;

- выяснение сложившихся обстоятельств и дополнительных нюансов;

- выезд агента службы к клиенту, осуществляемый в течение 1 часа;

- решение формальностей и дальнейшее проведение похорон сотрудниками Ritual.su.

Стоит отметить, что каждый сотрудник ритуальной службы имеет длительный стаж работы в данной сфере - более 20 лет, а также проходит специализированное обучение, по окончании которого ему выдается аттестат. Все работники организации являются весьма чуткими и отзывчивыми людьми, знающими все тонкости своего дела и готовыми прийти на помощь в любую минуту вне зависимости от времени суток.

Почему необходимо обращаться в ритуальную службу Ritual.su?

Захоронение усопшего будет произведено в указанные вами сроки, вне зависимости от обстоятельств. Здесь вы сможете заказать похоронный оркестр, чтобы еще раз подчеркнуть особый статус умершего, а также договориться о найме работников, которые будут нести гроб и заниматься перевозкой тела на кладбища Москвы. Помимо стандартных процедур захоронения, агенты Ritual.su помогут вам уладить вопросы, связанные с кремацией тела и займутся поиском соответствующего заведения и сбором необходимых для этого документов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-06-18 18:53:42
Мы уж лучше здесь как нибудь,в Вилге. В Масскве дороговато.
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