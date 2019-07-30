Современное гипоаллергенное постельное белье купили для арестантов Карелии

Камеры СИЗО в Карелии обеспечили новыми постельными принадлежностями, сообщают в УФСИН.

В настоящее время в СИЗО-1 и СИЗО-2 произведена замена постельных принадлежностей. В первую очередь, данной продукцией обеспечены камеры для содержания подозреваемых, обвиняемых женщин и несовершеннолетних.

На смену ватным матрасам, на которых на протяжении десятков лет спали осужденные в исправительных колониях и заключенные под стражу в следственных изоляторах, приходят матрацы, подушки и одеяла, изготовленные из современных материалов.

Как сообщают в УФСИН, основные преимущества синтетического наполнителя: гипоаллергенность, высокая гигиеничность, мягкость. Съемные чехлы матраца и подушки легко стираются и подвергаются дезинфекционной обработке.

В пресс-службе управления заявили, что в дальнейшем планируется произвести замену постельных принадлежностей не только во всех камерах СИЗО, но и в исправительных учреждениях региона.