Современную видео- и фототехнику закупила госфилармония Карелии на средства гранта

Благодаря гранту фонда Потанина, для развития госфилармонии Карелии приобрели фотоаппараты, камеры и ноутбук.
Карельская филармония второй раз выиграла грант благотворительного фонда Владимира Потанина, победив на конкурсе «Общее дело».
«Публику все меньше привлекают бумажные афиши и баннеры, а покупка билетов в кассе медленно, но верно уходит в
прошлое. Анонсы в виртуальном мире (на сайтах и в соцсетях) – вот реальный толчок к покупке билета, который, кстати, тут же можно и приобрести или забронировать», - говорится в пресс-релизе филармонии.
Для фото- и видеосъемок на средства гранта в один миллион рублей, в филармонии, в частности, приобрели: ноутбук Acer Nitro 5; фото- видеокамера Canon EOS R6, почти бесшумная, что очень важно при фотосъемке концертов; накамерный
микрофон Rode; рельсовый штатив; стабилизатор для камеры; экшн-камера GoPro HERO10.
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