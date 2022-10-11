Современную видео- и фототехнику закупила госфилармония Карелии на средства гранта

Благодаря гранту фонда Потанина, для развития госфилармонии Карелии приобрели фотоаппараты, камеры и ноутбук.

Карельская филармония второй раз выиграла грант благотворительного фонда Владимира Потанина, победив на конкурсе «Общее дело».



«Публику все меньше привлекают бумажные афиши и баннеры, а покупка билетов в кассе медленно, но верно уходит в

прошлое. Анонсы в виртуальном мире (на сайтах и в соцсетях) – вот реальный толчок к покупке билета, который, кстати, тут же можно и приобрести или забронировать», - говорится в пресс-релизе филармонии.



Для фото- и видеосъемок на средства гранта в один миллион рублей, в филармонии, в частности, приобрели: ноутбук Acer Nitro 5; фото- видеокамера Canon EOS R6, почти бесшумная, что очень важно при фотосъемке концертов; накамерный

микрофон Rode; рельсовый штатив; стабилизатор для камеры; экшн-камера GoPro HERO10.