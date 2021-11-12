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Современный водный центр появится в Петрозаводске: соглашения со «Сбербанком» достигнуты

Новости. Общество
16:00, 16 Декабря 2021
фото: Руководство ПАО «Сбербанк» Карелии и Северо-Запада (слева) на встрече с Холдингом «Лотос»

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Недавние переговоры президента «Холдинга «Лотос» Леонида Белуги со «Сбербанком» прошли успешно.

Жители Петрозаводска с нетерпением ждут, когда в столице Карелии появится новый развлекательный центр — так называемый проект 3 очереди ТРК «ЛОТОС PLAZA», работа над которым сейчас в разгаре. Новый комплекс объединит релакс, экстремальные и просто активные виды развлечений.

Как мы уже писали, в 2023–2024 годах на Древлянке, рядом с популярным ТЦ, возведут водный центр с аквапарком, СПА-центром, банными комплексами, где будет все: травяные парные, русская и финская бани, турецкий хамам, восточная аромасауна, бассейны разной температуры. Для подростков и  молодежи, которые заинтересованы в активном отдыхе, появится свое пространство с боулингом, роллердромом, Q-Zarом, квест-комнатами, 7D-кинотеатром. Наконец-то в одном месте будут сосредоточены развлечения, где каждый сможет отыскать то, что придется по душе именно ему. Причем именно петрозаводчане решали, чего им не хватает в родном городе.

Объемы работ, которые придется провести в короткие для такого масштабного проекта сроки, просто беспрецедентны. На начальном этапе важно грамотно рассчитать бизнес-план и подготовить проектно-сметную документацию. Именно этим и занимаются специалисты. Естественно, один из основополагающих вопросов для успешной реализации проекта — финансирование. Хорошая новость заключается в том, что недавние переговоры инвестора проекта Леонида Белуги со «Сбербанком», темой которых стало финансирование, прошли успешно. Напоминаем, что инвестиции в проект составят порядка 2,5 млрд рублей, из которых 70–80 процентов средств — кредитные. Руководство «Сбербанка» оценило важность проекта для города и Карелии и выразило готовность поддержать его.

Кроме того, на переговорах затронули и еще один жизненно важный вопрос, решение которого несомненно порадует жителей республики, особенно тех, чьи дома попали в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В настоящее время строительный департамент Холдинга «Лотос» ведет строительство двух 9-этажных домов на улице Боровая в Петрозаводске и 4-этажного дома в селе Янишполе. Уже в мае 2023 года 75 семей  из районов республики получат ключи от благоустроенных квартир в Янишполе, а в октябре 2023 года 358 семей петрозаводчан переступят пороги своих новых квартир. 

За период осуществления строительной деятельности Холдинг зарекомендовал себя как надежный застройщик и квалифицированный партнер, имеющий ряд успешно реализованных проектов.

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