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Новости. Общество
12:34, 28 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Создание особо охраняемых природных территорий в Карелии идет черепашьими темпами

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Из 60 запланированных ООПТ в республике появились всего 9.

Карельская природоохранная организация "СПОК" провела анализ текущего состояния сети особо охраняемых природных территорий республики и пришла к выводу, что ситуация в регионе, который зачастую позиционирует себя как "край чистых озер и нетронутых лесов", выглядит далеко не столь радужно. К началу нынешнего года доля существующих ООПТ в Карелии составила лишь 5,5 % от общей площади республики, что существенно ниже, чем в соседних регионах и в целом по стране. Так, в Архангельской области эта доля оценивается в 8,8%, в Мурманской – в 13%, а к примеру, в финской Лапландии она достигает почти трети ее территории.

Как считает руководитель "СПОК" Ольга Ильина, некоторый оптимизм в отношении перспектив развития сети особо охраняемых природных территорий республики могут внушать планы по созданию новых ООПТ, утвержденные в составе региональной Схемы территориального планирования. По состоянию на начало 2019 года общая площадь планируемых ООПТ составляет почти 1,4 миллиона гектаров, или чуть больше 7,5 % от площади республики. В случае если все эти ООПТ будут созданы, общая доля особо охраняемых природных территорий республики достигнет 13 % ее площади. Однако Ильина обращает внимание на то обстоятельство, что процесс создания ООПТ в Карелии идет крайне медленно: с момента утверждения Схемы территориального планирования на карте республики появились только 9 региональных ООПТ из примерно 60 запланированных и национальный парк "Ладожские шхеры".

Читайте подробнее в деловой Интернет-газете "Вести Карелии"

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Комментарии

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zanoza
2019-03-28 12:50:23
Когда на кану личная выгода тогда про особо охраняемые зоны думают в последнюю очередь.
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