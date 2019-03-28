Создание особо охраняемых природных территорий в Карелии идет черепашьими темпами

Из 60 запланированных ООПТ в республике появились всего 9.

Карельская природоохранная организация "СПОК" провела анализ текущего состояния сети особо охраняемых природных территорий республики и пришла к выводу, что ситуация в регионе, который зачастую позиционирует себя как "край чистых озер и нетронутых лесов", выглядит далеко не столь радужно. К началу нынешнего года доля существующих ООПТ в Карелии составила лишь 5,5 % от общей площади республики, что существенно ниже, чем в соседних регионах и в целом по стране. Так, в Архангельской области эта доля оценивается в 8,8%, в Мурманской – в 13%, а к примеру, в финской Лапландии она достигает почти трети ее территории.

Как считает руководитель "СПОК" Ольга Ильина, некоторый оптимизм в отношении перспектив развития сети особо охраняемых природных территорий республики могут внушать планы по созданию новых ООПТ, утвержденные в составе региональной Схемы территориального планирования. По состоянию на начало 2019 года общая площадь планируемых ООПТ составляет почти 1,4 миллиона гектаров, или чуть больше 7,5 % от площади республики. В случае если все эти ООПТ будут созданы, общая доля особо охраняемых природных территорий республики достигнет 13 % ее площади. Однако Ильина обращает внимание на то обстоятельство, что процесс создания ООПТ в Карелии идет крайне медленно: с момента утверждения Схемы территориального планирования на карте республики появились только 9 региональных ООПТ из примерно 60 запланированных и национальный парк "Ладожские шхеры".

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