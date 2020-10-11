Создатель горного парка "Рускеала" в Карелии умер от коронавируса

Ушел из жизни Александр Артемьев, который проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Искренне соболезную родным и близким Александра Борисовича. Жизнь молодого, полного сил и энергии мужчины оборвала коронавирусная инфекция. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге, но даже столичные врачи не смогли ему помочь", – пишет Парфенчиков.
Глава Карелии отметил, всей душой влюбленный в Карелию, в ее природу, Александр Борисович отдавал ей все свои силы и мечты.
"Благодаря его идеям и смелым предложениям у нас есть уникальный фестиваль "Ruskeala Simfony" и знаменитый Рускеальский экспресс. Но самое главное – у нас есть легенда, прикоснуться к которой приезжают люди со всего мира! Переоценить его вклад в развитие нашей республики невозможно, как невозможно и восполнить эту утрату", – уверен руководитель региона.
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