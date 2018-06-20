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Новости. Общество
09:49, 20 Июня 2018
фото: alexguydeen.com

Создатель грандиозного арт-проекта в Карелии вынужден приостановить работы в "Долине зайцев"

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Сергей Гапанович, создатель арт-проекта "Долина зайцев", в рамках которого в скале в Прионежском районе предполагается вырезать тысячу зайцев, был вынужден временно остановить работы.

Как Сергей Гапанович рассказал "Столице на Онего", в настоящее время в скале, которая стоит вдоль дороги рядом со станцией Шуйская (надо ехать со стороны Мурманска до кольцевой развязки и свернуть на Марциальные воды), вырезано уже более 70 зайцев. Но он вынужден на время остановиться, поскольку к дальнейшей работе скала не готова – создателю грандиозного арт-проекта необходима помощь мужчин-энтузиастов, которые расчистят скалу.

"Сейчас на скале будут работать три резчика. Зайчики буду плодиться все быстрее и быстрее. Скала к дальнейшей работе не готова, в одиночку подготовить не успеваю. И в связи с этим нужна реальная помощь настоящих мужиков. Без лишних слов и пустых обещаний", - написал Сергей Гапанович на своей странице в Facebook.

Напомним, "Долина зайцев" – это новая достопримечательность в Карелии, которая рождается на голом энтузиазме Сергея Гапановича – человека, 4 года профессионально занимающегося резкой по камню. Задумав вырезать в скале тысячу зайцев, Гапанович не просил денег у властей и не надеялся найти бизнесменов, которые подарили бы ему порядка 1,3 млн рублей – такая сумма прописана в смете. Он пошел другим путем: создал Интернет-сайт, в котором подробно описал проект и предложил любому желающему купить себе зайца за 3 тысячи рублей.

"Уверен, что через долгие-долгие годы ваши повзрослевшие внуки буду приятно удивлены, узнав, что один из зайцев на скале имеет отношение к их семье", - отмечает Сергей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-20 11:18:59
Портить природные объекты никому нельзя, простые и непуганые наши. Или так и будем жить "по-понятиям"?
Valentina Vonti
2018-06-20 10:42:07
Спасибо вам за благородный, безвозмездный труд-скалы поддаются только устремленным и любящим горы людям.Дай вам Бог- осуществить мечту , крепкого здоровья и мужества.
Гость
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