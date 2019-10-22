Спад промышленного производства в Карелии достиг рекордного за год уровня

Новости по теме
Загрузка...
Промышленное производство в Карелии по итогам 9 месяцев 2019 года сократилось на 2,1% – это худший показатель по сравнению предыдущими отчетными периодами.
Такой вывод следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-сентябрь 2019 года.
В каких отраслях произошел спад, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
18.10.2019, 10:43
19.10.2019, 11:22
21.10.2019, 09:00
16.10.2019, 17:43
Аналитика
18.10.2019 11:53
Капитал
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
21.10.2019 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
18.10.2019 10:43
18.10.2019 09:48
07.10.2019 13:18
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии