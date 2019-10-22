Спад промышленного производства в Карелии достиг рекордного за год уровня

Промышленное производство в Карелии по итогам 9 месяцев 2019 года сократилось на 2,1% – это худший показатель по сравнению предыдущими отчетными периодами.

Такой вывод следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-сентябрь 2019 года.

В каких отраслях произошел спад, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".