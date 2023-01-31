Реклама

В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42

Спад промышленного производства в Карелии продолжился в январе 2023 года

Новости. Экономика
14:17, 27 Февраля 2023
фото: © Сергей Миронов / ТАСС

Новости партнеров

Промышленное производство в Карелии в январе сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

В добыче полезных ископаемых падение составило  2,5%, в обрабатывающих производствах – 12,2%.

Кроме того, для расчета индексов промышленного производства учитываются такие сферы как обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха и водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. В этих вилах деятельности показатели сократились на 11% и 10,4%.

В 2022 году промышленное производство в Карелии сократилось на 8,6% по сравнению с 2021 годом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
22.02.2023, 00:10
Названы неожиданные причины ухудшения зрения
20.02.2023, 07:50
Рядом с Карелией собираются строить новый разводной мост за 50 миллиардов рублей
24.02.2023, 13:53
Ученые изучили влияние воды в Карелии на появление патологий у населения
26.02.2023, 13:46
Насытившаяся добычей толпа отступила, мужчина бросил под ноги старушке разорванную коробку

Чтиво

Сегодня 12:49
Без политики
С любовью к жизни и природе
В Петрозаводске состоится творческий вечер и презентация книги стихов мурманского поэта и художника Александра Даниловского.
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
Найди свое «красиво»
22.02.2023 17:12
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.