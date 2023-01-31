Спад промышленного производства в Карелии продолжился в январе 2023 года

Промышленное производство в Карелии в январе сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

В добыче полезных ископаемых падение составило 2,5%, в обрабатывающих производствах – 12,2%.

Кроме того, для расчета индексов промышленного производства учитываются такие сферы как обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха и водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. В этих вилах деятельности показатели сократились на 11% и 10,4%.

В 2022 году промышленное производство в Карелии сократилось на 8,6% по сравнению с 2021 годом.