Спад промышленности Карелии продолжается

Промышленное производство в Карелии в первом полугодии сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из отчета Карелиястата «Индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций производителей» за январь–июнь.

Сокращение обусловлено спадом в обрабатывающей промышленности, к которой относится большинство предприятий Карелии. В этой сфере производство упало на 4,3%. Больше всего сократилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 61,6%), прочей не металлической минеральной продукции (32,9%), электрического оборудования (31,3%). В каких видах деятельности произошел рост, читайте в интернет-газете «Вести Карели».