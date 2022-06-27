Спад в промышленности Карелии не убавил оптимизма среди руководителей предприятий

Руководители предприятий Карелии не ожидают спада производства в ближайшие месяцы и считают, что объемы выпуска продукции сохранятся или будут увеличиваться.

Это следует из опроса топ-менеджмента компаний, проведенного Карелиястатом.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство предприятий Карелии, 15% респондентов прогнозируют рост выпуска продукции до конца августа. В сфере добычи полезных ископаемых о таких ожиданиях сообщили 17% опрошенных.

Остальные руководители предприятий, участвовавшие в опросе, считают, что объемы производства останутся на прежнем уровне.

Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым промышленное производство в Карелии сократилось за 5 месяцев 2022 года на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.