Спад в промышленности Карелии усиливается, но в ряде отраслей произошел резкий рост

Промышленное производство в Карелии в первом полугодии сократилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первые 5 месяцев года падение было меньше — 3,8%.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности.

В добыче полезных ископаемых сокращение составило 4,7%, в обрабатывающих производствах — 4,4%.

Спад больше всего коснулся производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, пищевых продуктов и одежды, распиловки и строгания древесины, ремонта и монтажа машин и оборудования.

Кроме того, снизились показатели в сферах ЖКХ и энергетики, которые также учитываются статистикой при расчете индексов промышленного производства.

Вместе с тем, некоторые отрасли резко увеличили производство. Например, добыча полезных ископаемых без учета металлических руд, выросла на 23,3%, переработка и консервирование фруктов и овощей — в 1,5 раза, производство изделий из дерева — почти на 30%, машин и оборудования — на 22%, прочих готовых изделий — в 2,6 раза.