Спасатели более 3 часов тушили пожар в Карелии

Частный жилой дом горел 10 марта в селе Ведлозеро, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.02 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в с. Ведлозеро на ул. Набережной. Пожар ликвидирован в 12.15.

Дом сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.