Спасатели Карелии эвакуировали шестерых мужчин с яхты, которая вот-вот могла перевернуться

Из-за сильной волны в Онежском озере яхта не могла добраться до берега.

В среду, 4 октября, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что из-за сильной волны в Онежском озере семеро мужчин 1986 и 1987 годов рождения не могут на яхте добраться до берега, яхта в любой момент могла перевернуться.

Об этом сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

На вызов выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Спасатели эвакуировали с яхты шестерых мужчин и на катере доставили на берег. Яхту с судоводителем специалисты спасательного отряда также сопроводили до берега. В медицинской помощи эвакуированные с яхты мужчины не нуждались.

Карельская поисково-спасательная служба настоятельно рекомендует в ближайшие дни не выходить на водоемы на маломерных судах. Из-за сильного ветра там возможны опасные волны. Отдельные высокие волны способны накрыть или перевернуть лодку, а также сбить судно с курса.