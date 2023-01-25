Спасатели эвакуировали жителей многоэтажки в Петрозаводске из-за ночного пожара

Помощь пожарных потребовалась жителям Ключевой в ночь на 29 января.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, ночью 29 января в петрозаводском районе Ключевая в одной из девятиэтажек произошел пожар.

Вызов спасателям пришел в 1.20 ночи. На место сразу выдвинулись пожарные.

Огонь повредил коридор, а также мебель в одной из квартир. В ходе тушения были эвакуированы пять человек.