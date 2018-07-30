Спасатели из Ленобласти сняли четверых человек с тонущего катера в Карелии

Трехлетнего ребенка и троих взрослых сняли с катера в акватории Ладожского озера спасатели из Приозерского района Ленинградской области.

Как стало известно 47news, около восьми утра 29 июля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в районе залива Муролахти Ладожского озера в Карелии терпит бедствие катер, получивший пробоину. Через два часа на место происшествия прибыл расчёт поисково-спасательного отряда "Приозерск". С катера были сняты трое взрослых и трёхлетний ребенок.

"Основная трудность состояла в том, чтобы добраться до места. Спасатели из Карелии не успевали на вызов. После эвакуации с катера пострадавших передали медикам, состояние у них удовлетворительное", - рассказали 47news в ПСО Приозерск.

Выяснилось также, что доставить своим ходом повреждённый катер до причала не получилось, его оставили на ближайшей песчаной косе.