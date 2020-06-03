Спасатели Карелии накормили собак из пострадавшего от пожара приюта (ФОТО)

Сотрудники МЧС поддержали петрозаводский приют для животных " Дорога домой", в котором недавно произошел пожар.

Напомним, 1 июня около 9 часов утра в приюте, располагающемся на проезде Строителей, произошел пожар. Утренние дежурные заметили дым на крыше и вызвали пожарных. В результате пожара огонь повредил крышу постройки, и готовить для собак еду теперь негде, 62 питомца остались голодные. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных, ни одно животное не пострадало, сообщили в МЧС Карелии.

Ранее глава Сегежского района накормил бездомных собак во время коронавируса.

Главное управление МЧС России по республике не смогло остаться в стороне и оставить собак без еды. Спасатели привезли в приют корм для животных.

"Я надеюсь, что это благотворительное мероприятие не только поможет бездомным животным, но и послужит примером милосердия для других жителей республики, ведь помощь приюту "Дорога домой" актуальна как никогда", - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия (по Государственной противопожарной службе) Дмитрий Зайцев.