Пожар произошел на территории приюта для животных в Петрозаводске - нужна помощь (ФОТО)

Пожар произошел 1 июня на проезде Строителей, 10, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.32 пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек выезжали на пожар на территории приюта для животных "Дорога домой". Сгорела стена и кровля дома-кухни на площади 36 кв м.

В паблике приюта просят помочь.

"Нужна помощь сухим кормом, деньгами на его покупку, собаки голодные. Нужны средства на восстановление дома-кухни", – пишут активисты.

Собаки не пострадали.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Как помочь приюту, смотрите здесь.