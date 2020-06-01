890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО) 5
01.06.2020 18:23
На стройплощадке Белопорожских ГЭС в Карелии 37 рабочих заразились коронавирусом (СРОЧНО) 7
01.06.2020 14:39
Таежный клещ идет на Запад
Новое
Сегодня 12:00
Снимки фотографа из Петрозаводска опубликовал культовый журнал "Vogue" (ФОТО) 2
Сегодня 07:15
Движение на федеральной трассе "Кола" остановят на 45 минут 1
01.06.2020 17:40

Пожар произошел на территории приюта для животных в Петрозаводске - нужна помощь (ФОТО)

Новости. Происшествия
11:05, 02 Июня 2020
фото: © МЧС Карелии
Загрузка...

Пожар произошел 1 июня на проезде Строителей, 10, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.32 пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек выезжали на пожар на территории приюта для животных "Дорога домой". Сгорела стена и кровля дома-кухни на площади 36 кв м.

В паблике приюта просят помочь.

"Нужна помощь сухим кормом, деньгами на его покупку, собаки голодные. Нужны средства на восстановление дома-кухни", – пишут активисты.

Собаки не пострадали.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Как помочь приюту, смотрите здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-02 11:42:12
Деньги снимать будут с виновника пожара?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.05.2020, 11:01
В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:00
Обществоведение
Таежный клещ идет на Запад
Масштабные вырубки лесов и глобальное потепление способствуют продвижению клещей на север Европы.
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 23
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Глава Минэка Карелии: "Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус" 2
29.05.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»