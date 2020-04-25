Глава Сегежского района Карелии накормил бездомных собак во время коронавируса

Валентин Дорофеев вместе с членом экологического совета Сегежского района Антоном Фадеевым оказали помощь приюту для бездомных животных.

На своей странице в соцсети Глава Сегежского района Карелии Дорофеев сообщил, что вместе с членом экологического совета Сегежского района, главным экологом Сегежского ЦБК Антоном Фадеевым посетил приют для животных и отвез туда корм.

"Из-за пандемии и самоизоляции граждан помощь для приюта животных в Сегеже совсем ослабла, написал Валентин Дорофеев. - Сегодня с Антоном Михайловичем Фадеевым посетили местный приют для животных, привезли корм для собак. Заодно посмотрел, как реализуется программа по оказанию помощи приюту (за счет государственной субсидии были построены вальеры). Животные находятся в достойных условиях".

Также Валентин Дорофеев напомнил, что с 24 апреля в Сегежском районе начал производиться отлов собак по заявкам от граждан.

"Как показала практика, не все собаки оказались бездомные, у некоторых есть хозяева, которые отпускают животных на самовыгул, - отметил глава Сегежского района. - В отношении данных лиц будут составлены материалы и будут взысканы расходы по отлову и содержанию".