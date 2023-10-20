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Спасатели Карелии отработали эвакуацию диггеров на манекенах из дерева

Новости. Общество
11:55, 23 Октября 2023
фото: © паблик ВК «Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН»

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Карельская поисково-спасательная служба провела специальные учения.

Специалисты карельской поисково-спасательной службы  провели учения по ликвидации последствий ЧС техногенного характера.

По легенде, группа диггеров из четырех человек пропала на территории заброшенного промышленного объекта.

По тревоге подняли личный состав петрозаводского отряда. Спасатели разделились на три группы, нашли «диггеров», оказали им первую помощь и отнесли на место общего сбора.

Судя по фотографиям Госкомитета Карелии по безопасности населения, в роли диггеров выступили деревянные манекены. 

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