Спасатели Карелии, примчались на помощь попавшим в ДТП, нашли пустой перевернувшуюся иномарку

Приехавшие на место аварии пожарные никого не нашли в перевернувшемся автомобиле в Прионежье.
О происшествии в Прионежском районе рассказали в местном отряде противопожарной службы.
Дорожная авария произошла в минувшее воскресенье, 15 декабря, в 10.38 на Пиньгубском шоссе за селом Заозерье. Там автомобиль Renault Logan съехал с дороги в кювет и перевернулся.
Дежурный караул пожарной части № 75 Соломенного выезжал на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия.
Пожарные осмотрели место ДТП, при этом ни собственника автомобиля, ни пострадавших там не нашли.
Спасатели устранили условия для возможного возгорания и вернулись в расположение.
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