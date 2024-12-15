Спасатели Карелии, примчались на помощь попавшим в ДТП, нашли пустой перевернувшуюся иномарку

Приехавшие на место аварии пожарные никого не нашли в перевернувшемся автомобиле в Прионежье.

О происшествии в Прионежском районе рассказали в местном отряде противопожарной службы.

Дорожная авария произошла в минувшее воскресенье, 15 декабря, в 10.38 на Пиньгубском шоссе за селом Заозерье. Там автомобиль Renault Logan съехал с дороги в кювет и перевернулся.

Дежурный караул пожарной части № 75 Соломенного выезжал на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия.

Пожарные осмотрели место ДТП, при этом ни собственника автомобиля, ни пострадавших там не нашли.

Спасатели устранили условия для возможного возгорания и вернулись в расположение.