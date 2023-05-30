Спасатели Карелии вывели из леса любителя пеших прогулок

В субботу, 3 июня, специалисты КРПСС помогли выбраться из леса жителю Прионежья.
В минувшую субботу, 3 июня, оперативному дежурному карельской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том ,что в деревне Педасельга потерялся мужчина 1990 года рождения.
Житель Карелии ушел в лес прогуляться 2 числа.
На вызов выехал петрозаводский поисково-спасательный отряд. Мужчину нашли и вернули домой.
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