Спасатели Карелии вызволили из заточения заблокированную в квартире пенсионерку

Застрявшей в квартире пожилой жительнице Олонца потребовалась помощь спасателей.

В среду, 2 октября, в одной из многоэтажек Олонца произошла поломка дверного замка в квартире 77-летней. В результате пожилая женщина оказалась запертой в своей собственной квартире, сообщается в паблике пожарной охраны Олонецкого района.

Управляющая компания отказалась оказать ей помощь по вскрытию дверей, начальник отряда спасателей принял решение силами личного состава ПЧ-35 по охране Олонец оказать помощь пенсионерке по вскрытию двери. Пожарный Иванов И.Н. по 3-коленной лестнице проник в окно квартиры на 3 этаже, при помощи инструмента открыл дверь (не сломав дверь).