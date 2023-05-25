Спасатели нашли труп одинокого мужчины в поселке на юге Карелии

Пожарные по просьбе полиции проникли в квартиру жителя Питкярантского района и нашли его тело, сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии.

Днем 30 мая правоохранительные органы Питкярантского района обратились за помощью к спасателям.



Полицейские не могли попасть в квартиру жителя поселка Ляскеля, который давно не выходил на связь.



С помощью трехколенной лестницы пожарные проникли к квартиру на втором этаже, где обнаружили тело хозяина, рассказали нам в пресс-службе МЧС Карелии.



Проводится полицейская проверка.