Спасатели нашли труп одинокого мужчины в поселке на юге Карелии

Пожарные по просьбе полиции проникли в квартиру жителя Питкярантского района и нашли его тело, сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии.
Днем 30 мая правоохранительные органы Питкярантского района обратились за помощью к спасателям.
Полицейские не могли попасть в квартиру жителя поселка Ляскеля, который давно не выходил на связь.
С помощью трехколенной лестницы пожарные проникли к квартиру на втором этаже, где обнаружили тело хозяина, рассказали нам в пресс-службе МЧС Карелии.
Проводится полицейская проверка.
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