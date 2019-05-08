Спасатели около трех часов тушили пожар в Карелии

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Сгорела одна из квартир жилого дома в Сосновке, сообщили в МЧС Карелии.
Пожар произошел 8 мая в 8.08 в жилом доме в с. Сосновка на ул. Конституции, 20.
В 10.50 пожар ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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