Спасатели около трех часов тушили пожар в Карелии

Сгорела одна из квартир жилого дома в Сосновке, сообщили в МЧС Карелии.

Пожар произошел 8 мая в 8.08 в жилом доме в с. Сосновка на ул. Конституции, 20.

В 10.50 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.