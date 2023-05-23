Спасатели опознали жительницу Карелии, пропавшую еще в декабре

Сотрудники карельской поисково-спасательной службы обнаружили тело женщины, объявленной в розыск прошлойзимой.
Сортавальский поисково-спасательный отряд КРПСС сообщил о том, что в акватории Ладожского озера найдено тело женщины, пропавшей в декабре 2022 года.
Зимой 2022 года жительница республики вышла на лед Ладожского озера покататься на лыжахи пропала.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание