Спасатели «перекусили» кольцо на пальце жительницы Петрозаводска

В столице Карелии помощь спасателей понадобилась девушке с опухшим пальцем.

В пятницу, 12 августа, за помощью в карельскую поисково-спасательную службу обратилась девушка. У горожанки отек большой палец на котором застряло кольцо. Снять украшение самостоятельно девушка не смогла.

«Помощь оказана Петрозаводским поисково-спасательным отрядом, кольцо снято», — пишут в паблике службы, где опубликовали фото «операции» с пассатижами и кусачками.

Ранее спасатели помогли 92-летней пенсионерке в Петрозаводске снять кольцо с опухшего пальца.